Whisky da record, un milione di sterline per una botte

LONDRA - Una rara botte di whisky è stata venduta all'asta per la cifra record di 1 milione di sterline.

Lo ha riportato l'emittente britannica Bbc, che ha sottolineato come la botte era stata in precedenza ottenuta dal suo (ormai ex) proprietario 34 anni fa, per sole 5'000 sterline.

L'asta, conclusasi domenica, ha attirato offerte da tutto il mondo. Quella vincente, che ha battuto di gran lunga il record esistente per una botte di whisky (444'000 sterline, nel 2019), è arrivata da un acquirente privato residente negli USA.

La botte di Macallan 1988 era stata completamente dimenticata, fino a quando la distilleria ha ricordato al suo proprietario originale che era rimasta a maturare in un magazzino.