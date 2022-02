Lanciato anche in Francia il feed di notizie Facebook News

PARIGI - Facebook lancia in Francia il suo feed di notizie riservato ai contenuti giornalistici, Facebook News, a garanzia di maggiore visibilità per i media e per rispondere alle accuse di disinformazione rivolte al social network. Inizialmente, questo servizio sarà distribuito a un piccolo numero di utenti francesi di Facebook. Gradualmente, dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti in Francia entro maggio, ha spiegato Meta, il gruppo americano proprietario del social network.

La Francia diventa il quinto Paese in cui viene lanciato Facebook News, dopo gli Stati Uniti a fine 2019, il Regno Unito a gennaio 2021, la Germania a maggio e poi l'Australia ad agosto. «Oltre al classico feed di notizie di Facebook (dove compaiono i contenuti condivisi dagli amici e dai contatti dell'utente), Facebook News è il luogo in cui forniamo solo informazioni provenienti da fonti verificate», perché prodotte da veri media, ha spiegato Jesper Doub, direttore per la partnership di Meta con i mezzi d'informazione per l'Europa.

Il lancio di Facebook News in Francia è stato possibile grazie alla firma di un accordo quadro con l'Alliance for General Information Press (Apig), annunciato da Facebook in ottobre. Questo accordo prevede di remunerare gli editori di quotidiani francesi per due anni per l'utilizzo dei loro contenuti.