I dipendenti Google rimarranno ancora a casa

MOUNTAIN VIEW - Dietrofront per i dipendenti di Google che si stavano preparando al rientro in ufficio: tutti i collaboratori resteranno ancora in telelavoro.

Lo hanno dichiarato ieri i dirigenti di Alphabet ai dipendenti a livello globale, annunciando il rinvio della scadenza per il rientro obbligatorio in ufficio, che era stata pianificata per il prossimo 10 gennaio.

Il motivo, come ha anticipato il portale Insider, le crescenti preoccupazioni per la variante Omicron, in particolare in quanto si sospetta che possa bucare il vaccino.

La politica di telelavoro volontaria di Google, lo ricordiamo, dura ormai da parecchi mesi. Ad agosto il gigante tecnologico aveva informato i lavoratori che sarebbero rientrati in ufficio (almeno tre giorni a settimana) a partire dal 10 gennaio. Tuttavia, anche allora aveva avvertito che l'aggiornamento sarebbe dipeso dalla situazione e dalle condizioni sanitarie al momento.