La città di Taylor offre «agevolazioni fiscali» per attrarre Samsung

TAYLOR - La città di Taylor, in Texas è tra le alternative al vaglio del gigante della tecnologia sudcoreano, Samsung Electronics, come luogo dove ergere un nuovo impianto per la realizzazione di chip, o semiconduttori.

Per convincere l'azienda, e battere la concorrenza di Austin (sempre in Texas), la cittadina di Taylor ha annunciato che offrirà a Samsung «ampie agevolazioni fiscali» sulla proprietà, nel caso venisse scelta. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters.

La proposta, pubblicata sul sito web della città, mostra che a Samsung verrà offerta una sovvenzione equivalente al 92,5% dell'imposta sulla proprietà valutata per 10 anni, il 90% per i successivi 10 anni e poi l'85% nel decennio a seguire. La risoluzione sarà discussa mercoledì dal Consiglio comunale locale.

Samsung, per l'impianto che si presume creerà circa 1'800 nuovi posti di lavoro, ha dichiarato intanto che sta prendendo in considerazione anche altri potenziali siti, in Arizona e nello Stato di New York.

In seguito alla scelta e alla realizzazione dell'impianto, la produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2024.