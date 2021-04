Il CEO di GameStop annuncia le dimissioni: il titolo vola

NEW YORK - L'annuncio della trasformazione di GameStop piace ai mercati: le azioni del rivenditore di videogiochi sono partite col botto questa mattina in Borsa, per poi proseguire con guadagni superiori al 5% nel corso della giornata.

La società ha comunicato che il CEO George Sherman lascerà l'incarico entro il 31 luglio e che è in corso la ricerca di un sostituto, che possa accelerare il processo di trasformazione di una delle aziende di cui si è parlato di più in questi mesi. Il primo passo del restyling di GameStop è arrivato con l'assunzione di Jenna Owens come direttrice operativa: la manager potrà sfruttare l'esperienza dei precedenti incarichi in seno a Google e Amazon.

Seconda e più importante trasformazione: la transizione verso l'e-commerce, grazie ai proventi della vendita di azioni per un miliardo di dollari. Per questo motivo gli analisti si aspettano che il nuovo CEO provenga dal settore tecnologico: il know-how strategico e operativo in quell'ambiente sarà essenziale per traghettare il variegato business di GameStop dai negozi fisici a quelli digitali.

Allo stesso tempo, in molti a Wall Street pensano che l'attuale valore delle azioni - esploso dopo la ben nota vicenda di Reddit - «superi di gran lunga le nostre rosee aspettative fondamentali e i vantaggi pluriennali previsti dalla trasformazione strategica», ha dichiarato a Cnbc Joseph Feldman del Telsey Advisory Group.