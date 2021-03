Su Facebook si potrà chiudere la possibilità di commentare i post

LONDRA - Le pagine Facebook di media, politici, personaggi pubblici e marchi potranno bloccare la possibilità di commentare i propri post da parte dell'utenza.

Chi posta, spiega il Guardian, potrà decidere chi avrà il permesso di commentare, scegliendo fra diverse opzioni (chiunque, chi è taggato, chi è fra gli amici e/o seguiti della pagina).

Il cambiamento - epocale, per quanto riguarda la comunicazione sul web - arriva in un momento storico particolarmente delicato, soprattutto per i media giornalistici e le organizzazioni internazionali, che si sono trovate ad annaspare a fronte di un vero e proprio mare di commenti.

Ciò ha portato a cospicui investimenti, in personale e infrastrutture, per la gestione e moderazione degli stessi. Anche perché, in diversi Paesi, a essere direttamente responsabili davanti alla legge in caso di commenti diffamatori sono proprio i proprietari delle pagine social.