Pd e M5S rompono e cominciano a contendersi i beni

Pochi spiragli - Ma gli spiragli sembrano pochi: per entrambe le forze, il patto con il Pd non è in discussione. Però c'è un fatto: la legge elettorale impone delle alleanze. Quindi, mai dire mai. «Se non ci sono oggi le condizioni per un accordo politico pieno - spiega Arturo Scotto, di Articolo Uno - ragionare su accordi tecnico elettorali non può essere escluso aprioristicamente». Riflessione analoga per Angelo Bonelli dei Verdi: «L'obiettivo è non consegnare il Paese al polo sovranista». L'attacco di Conte sull'agenda Draghi non scompone più di tanto il Pd. La risposta indiretta arriva dal responsabile dem delle politiche giovanili, Marco Furfaro: «Il salario minimo, il taglio del cuneo fiscale, gli aiuti alle famiglie erano parte dell'agenda sociale su cui Draghi si era impegnato e che avrebbe aiutato milioni di italiani. Conte ha preferito l'agenda dei social network».