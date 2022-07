Usa e Ue in coro: «Draghi resti, serve stabilità»

Cosa potrebbe accadere se Draghi confermasse le dimissioni? La domanda riecheggia non solo Oltreoceano ma anche a Bruxelles. E non solo per le possibili conseguenze sulla tenuta economica dell'Italia. Roma, dall'inizio della guerra in Ucraina, si è schierata con la Commissione Ue nel sostegno, anche militare, a Kiev. In un momento in cui le istituzioni europee temono che, tra la popolazione del Vecchio continente, possa serpeggiare una certa stanchezza nel supporto all'Ucraina e una certa riottosità al sacrificio economico, la perdita di una pedina come Draghi assume ancora più rilevanza.