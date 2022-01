Berlusconi si ritira dalla corsa al Quirinale: «Servirò il mio Paese in un altro modo»

ROMA - Silvio Berlusconi non sarà il nuovo presidente della Repubblica. L'85enne ha fatto un passo indietro e ha deciso di rinunciare al Quirinale, «in nome della ricerca dell'unità del Paese». È quanto ha appreso l'agenzia l'agenzia di stampa ANSA dal vertice del centrodestra tenutosi via Zoom.

«Faremo una proposta condivisa del centrodestra all'altezza - è la linea di Berlusconi - in grado di avere il massimo consenso possibile». Il leader di Forza Italia ha detto di aver verificato l'esistenza dei consensi per una sua eventuale corsa al Quirinale, ha poi ringraziato chi lo ha supportato e ha ribadito di aver servito il Paese.

Berlusconi: «Responsabilità nazionale» - «Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti mi hanno proposto di rinunciare a indicare il mio nome per la Presidenza della Repubblica. Continuerò a servire il mio Paese in altro modo, come ho fatto in questi anni, da leader politico e da Parlamentare Europeo, evitando che sul mio nome si consumino polemiche o lacerazioni che non trovano giustificazioni e che oggi la Nazione non può permettersi». Così, in una nota, Berlusconi ha motivato la scelta.

Salvini: «Reso un grande servizio all'Italia» - «Scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al centrodestra». Ha invece detto il leader della Lega, Matteo Salvini dopo la decisione del Cavaliere. «Il centrodestra ora avrà l'onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra», ha aggiunto Salvini.

Tajani: «Draghi rimanga a Palazzo Chigi» - «La linea di Forza Italia - ha dal canto suo spiegato il coordinatore del partito Antonio Tajani all'incontro via zoom con il Cavaliere - è che Mario Draghi non vada al Quirinale (la sede del presidente della Repubblica, n.d.r.), ma rimanga a Palazzo Chigi (la sede del Governo, n.d.r), dove è inamovibile». Aggiungendo che «non è possibile accettare la ghettizzazione della sinistra nei confronti dei candidati del centrodestra».

I candidati alla successione di Mattarella - Non è ancora chiaro chi sarà il successore di Sergio Mattarella: un sondaggio - pubblicato ieri - realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 mostra che per il Quirinale gli italiani sarebbero molto soddisfatti di un Mattarella bis (65,1%) o dell'elezione al Colle dell'attuale premier Mario Draghi (57,1%); il nome di Berlusconi, ormai da stralciare dalla lista, avrebbe soddisfatto invece solo il 25,7% degli intervistati. In corsa ci sarebbero anche Paolo Gentiloni (38,3%), Emma Bonino (32,2%) e Marta Cartabia (29,0%).