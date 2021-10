Il Bundestag ha una nuova presidentessa

BERLINO - La seduta costituente della ventesima legislatura del Bundestag tedesco ha scelto la deputata socialdemocratica 53enne Bärbel Bas come nuova presidente del Parlamento tedesco.

La deputata socialdemocratica è stata eletta con 576 voti favorevoli su 724 voti totali. Per tradizione la presidente o il presidente è espresso dal gruppo parlamentare con più deputati, in questo caso l'Spd.

«Assumo l'incarico volentieri e con tutto il cuore», ha detto la nuova presidente rispondendo all'offerta del mandato da parte del presidente uscente Wolfgang Schaeuble.

La nuova presidente Bas è stata proposta dal suo partito per evitare che i socialdemocratici fossero rappresentati nelle cariche più alte solo da esponenti uomini. Attualmente il candidato alla cancelleria è Olaf Scholz e il presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier.

Deputati no-vax in tribuna

Sono 23 i deputati tedeschi che hanno partecipato alla seduta costituente del Bundestag da una tribuna speciale e non nella sala plenaria per aver rifiutato di sottoporsi alla regola delle 3G in vigore in tempi di pandemia di coronavirus in Germania, che prevede l'ingresso a coloro che sono «testati, guariti o vaccinati», riferisce la Dpa.

Si tratta di un gruppo di deputati appartenenti al partito di ultra-destra Alternative für Deutschland che non hanno voluto dare informazioni circa il loro status vaccinale, riportano i commenti dell'emittente tv Phoenix.