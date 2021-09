Marine Le Pen e Anne Hidalgo annunciano la candidatura alle presidenziali

PARIGI - Anne Hidalgo, la sindaca socialista di Parigi, ha annunciato oggi la sua candidatura per la presidenza della Repubblica Francese: «Con umiltà, consapevole della gravità di questo momento, e per rendere le nostre speranze la realtà della nostra vita, ho deciso di candidarmi» ha dichiarato questa mattina dal porto di Rouen. Tra pochi giorni è anche atteso il suo nuovo libro "Une femme française", in cui spiegherà qual è la sua visione della Francia e i suoi obiettivi. I temi al centro della sua candidatura ruotano attorno all'ecologia, all'istruzione e alla lotta alle disuguaglianze, e all'importanza di ogni singolo cittadino.

Ora la sindaca dovrà passare le primarie interne. Ma il suo avversario, l'ex ministro dell'Agricoltura Stéphane Le Foll, sembra già essere in netto svantaggio.

Un'altra conferma alla corsa alla presidenza è arrivata a pochi minuti di distanza anche da Marine Le Pen, che ha anche annunciato di voler lasciare la presidenza del movimento Rassemblement National. La direzione verrà assunta dal vicepresidente Jordan Bardella.

«Queste presidenziali non saranno solo una scelta della società, ma saranno una scelta di civilizzazione, una scelta di vita e per il futuro dei nostri bambini, una scelta di sicurezza e di potenza per il nostro paese, una scelta di libertà o di sottomissione» ha dichiarato la Le Pen durante il discorso pronunciato a Fréjus.

AFP