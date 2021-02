Nuove sanzioni? Mosca «pronta a rompere con l'Ue»

MOSCA - La Russia «è pronta a rompere le relazioni con l'Unione europea» nel caso di altre sanzioni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

In un'intervista, riportata dall'agenzia Interfax, il ministro ha rimarcato che Mosca è pronta a fare questo passo se vedrà «ancora una volta, proprio come in altre occasioni, che le sanzioni vengono imposte in alcuni settori e creano rischi per la nostra economia».

«Non vogliamo isolarci dal contesto globale», ha precisato Lavrov, «ma dobbiamo essere pronti a farlo. Se vuoi la pace, preparati alla guerra».

La tensioni tra Mosca e Bruxelles si sono accentuate in modo repentino nel corso delle ultime settimane, sullo strascico del caso Navalny, il cui arresto ha innescato un'ondata di proteste (e di arresti) anche in Russia.