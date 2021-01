Sarah Huckabee Sanders si è candidata a governatore dell'Arkansas

Sarah Huckabee Sanders, l'ex portavoce della Casa Bianca di Donald Trump, annuncia la sua candidatura a governatore dell'Arkansas per il 2022.

In un video di otto minuti afferma di «aver vinto sui media, sulla sinistra radicale e sulla loro 'cancel culture'. Come governatore sarò la vostra voce e non consentirò che vi mettano a tacere».

Nota a livello internazionale per le sue tirate in difesa dell'operato dell'amministrazione, con uscite a volte a cavallo del limite della disinformazione, Sanders è decisamente famosa in Arkansas in quanto figlia di Mike Huckabee repubblicano di ferro e governatore dal 1996 al 2007.

Per il padre aveva anche diretto la campagna di candidatura per la presidenza nel 2008 e 2016.

Aveva lasciato lo staff della Casa Bianca a giugno.