Otto punti: il vantaggio di Biden su Trump

WASHINGTON - Joe Biden sarebbe in vantaggio di otto punti su Donald Trump.

Secondo un sondaggio condotto a livello nazionale da Wall Street Journal e NBC, nella corsa alla Casa Bianca l'ex vicepresidente ha il 51% dei consensi contro il 43% dell'attuale presidente. Biden è considerato più affidabile sulla pandemia, mentre Trump raccoglie maggiori consensi per l'economia.

Un ulteriore sondaggio di Cbs dà Biden in vantaggio in Florida su Donald Trump con il 48% dei consensi, contro il 46% dell'inquilino della Casa Bianca. Le percentuali sono invertite in Texas: 48% per l'attuale presidente, 46% per il candidato democratico.