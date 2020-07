Joe Biden «non sa di essere vivo»: Trump scatenato contro il rivale democratico

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pesantemente attaccato il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, Joe Biden, nel corso di un'intervista a Chris Wallace per Fox News.

«Joe non riesce a mettere due frasi insieme. Ogni tanto lo trascinano fuori dal seminterrato, gli fanno delle domande, lui legge il teleprompter e poi lo riportano giù» ha dichiarato. «Joe non sa di essere vivo», insiste, sottolineando come il paese «non può avere come presidente un uomo che è distrutto, mentalmente distrutto». Biden, secondo Trump, è un anziano instabile totalmente soggiogato alla sinistra radicale e socialista, che si preparerebbe a trasformare gli Stati Uniti in un nuovo Venezuela.

Parlando delle prossime elezioni, Wallace ha chiesto al presidente se accetterebbe una sconfitta. «Non dico né no, né sì. Vedremo...», ha affermato, ribadendo che «non mi piace perdere». Trump resta fermamente contrario all'ipotesi voto per corrispondenza, data la situazione dei contagi negli Stati Uniti. «Sarebbero elezioni truccate».