Se lo sostieni in un post social, Bloomberg ti paga 150 dollari

WASHINGTON D.C. - Michael Bloomberg offre 150 dollari a post agli influencer di Instagram che sosterranno la sua campagna per la Casa Bianca. Una mossa che alimenterà le accuse dei suoi rivali democratici di voler comprare la nomination con i suoi miliardi.

Lo staff dell'ex sindaco di New York, scrive il Guardian che ha ripreso un pezzo del Daily Beast, sta usando una agenzia di social marketing per reclutare influencer e chiedendo loro di spiegare in un post «perché Mike Bloomberg è il candidato eleggibile che può uscire dalla mischia e lavorare con l'opposizione in modo che TUTTI gli americani siano ascoltati e rispettati».

Stando sempre al Daily Beast, l'avviso è stato pubblicato da Tribe, agenzia social che può annoverare fra le sue fila più di 63'000 influencer e, come slogan, si dice specializzata «in contenuti brandizzati da sbavarci» (sì, davvero, ndr.).

Per i post in questione saranno vietati l'uso di bestemmie, nudità e «commenti apertamente negativi».