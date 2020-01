Trump si sente derubato del Nobel della pace?

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insinuato ieri in un discorso elettorale in Ohio, pur non menzionando l'Etiopia e il suo primo ministro Abiy Ahmed, che quest'ultimo ha vinto il premio Nobel per la pace al posto suo.

Lo ha riferito via Twitter un giornalista della testata Vox, che ha pubblicato sul social media parte del comizio: «Ho fatto un accordo, ho salvato un Paese. E ho appena saputo che il capo di quel paese sta ottenendo il premio Nobel per la pace perché lo ha salvato», ha affermato Trump tra gli applausi dei suoi sostenitori.

Nel suo discorso elettorale, Trump ha parlato anche dei «media corrotti» che «scrivono cose che sanno essere sbagliate».

Il primo ministro etiope Abiy ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2019 per aver trovato un accordo di pace con la confinante Eritrea dopo un conflitto ventennale.