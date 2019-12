In stato di accusa, Trump risponde con un meme

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti ha reagito, possiamo dirlo, proprio “alla Donald Trump” a seguito della decisione della Camera, che nelle scorse ore ha detto “sì” all’impeachment, approvando i due articoli - abuso di potere e ostruzione al Congresso - e mettendolo formalmente in stato d’accusa. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il commander-in-chief statunitense ha pubblicato un criptico meme, con la sua foto in bianco e nero in posa da Zio Sam, che punta con l’indice verso l’osservatore: «In realtà non stanno dando la caccia a me, ma a voi. Io mi trovo solo nel mezzo».

La preoccupazione però non aleggia nei pensieri di Trump. «Il Partito Repubblicano non ha mai subito un tale affronto, ma non è mai stato così unito», ha detto durante il comizio di Battle Creek, tenuto proprio durante il voto della Camera. Il presidente americano è infatti fiducioso in vista del processo al Senato, dove potrà contare sulla maggioranza del partito dell’elefante.

Donald Trump, lo ricordiamo, è il terzo presidente degli Stati Uniti a essere messo sotto impeachment. Prima di lui lo sono stati Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton nel 1998. Richard Nixon, invece, si dimise nel 1974 prima del voto.