Trump interessato all'acquisto della Groenlandia?

WASHINGTON D.C. - Il presidente americano Donald Trump ha confermato il suo interesse per l'acquisto della Groenlandia, affermando che l'operazione sarebbe un «grande affare immobiliare».

Secondo quanto riporta l'emittente Usa Sky News, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle recenti indiscrezioni di stampa in questo senso, Trump ha detto che sta "guardando" a questa possibilità perché «per gli Stati Uniti sarebbe bello strategicamente».

Il suo interesse per il territorio autonomo danese era emerso venerdì scorso grazie ad un'indiscrezione del Wall Street Journal (Wsj) secondo cui il presidente si era informato «ripetutamente» con i suoi collaboratori - anche se «con vari gradi di serietà» - sulla possibilità che gli Usa acquistino l'isola.

«Un interesse assurdo» - La premier danese Mette Frederiksen ha definito «assurdo» l'interesse espresso dal presidente americano Donald Trump per l'acquisto della Groenlandia: lo riporta oggi l'emittente Usa Cnn, che cita il quotidiano groenlandese Sermitsiaq.

«La Groenlandia non è in vendita. La Groenlandia non è danese. La Groenlandia appartiene alla Groenlandia», ha detto ieri Frederiksen al giornale: «Spero vivamente che questo (interesse) non sia inteso seriamente», ha aggiunto sottolineando che gli scambi avuti alla Casa Bianca fra Trump ed i suoi collaboratori su questo argomento si rivelano una «discussione assurda».

Il premier della Groenlandia «Kim Kielsen ha naturalmente chiarito che la Groenlandia non è in vendita - ha concluso Frederiksen -. E qui la conversazione finisce».