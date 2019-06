Macron: «Voterei Angela Merkel come presidente della Commissione europea»

PARIGI / GINEVRA - Il presidente francese Emmanuel Macron voterebbe l'attuale cancelliera tedesca Angela Merkel come presidente della Commissione europea. «Se lei lo facesse, la appoggerei», ha detto il presidente francese in una intervista alla televisione romanda RTS.

«L'Europa - sostiene Macron - ha bisogno per i suoi vertici di volti di personalità forti; ha bisogno di persone con una credibilità personale e dotate di competenze».

Nell'intervista, Macron ha confermato le sue riserve rispetto alla candidatura del tedesco Manfred Weber alla presidenza della Commissione: «Questi 'Spitzenkandidat' non li conosce nessuno...», ha rilevato.

Macron, a Ginevra per l'anniversario dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), non dovrebbe aver avuto bilaterali con Angela Merkel, anche lei nella città di Calvino per le celebrazioni. La cancelliera tedesca ha già volte ribadito di non essere interessata a lasciare il suo posto a Berlino per andare a presiedere la Commissione.