Cercare lavoro nel 2021: occorre essere creativi (e digitali)

NEW YORK - Cercare un posto di lavoro nel 2021 è più difficile che in passato. Da una parte c'è la crisi economica provocata da questi 12 mesi di pandemia, dall'altra le difficoltà che le misure di contenimento del contagio creano per chi vuole far conoscere il proprio curriculum o sostenere un colloquio.

«Devi essere estremamente diligente e creativo per trovare un lavoro in queste condizioni» afferma a Forbes l'imprenditore digitale Kalin Kassabov. A suo giudizio, in questa epoca è fondamentale sviluppare una strategia di networking online. «Quando è difficile viaggiare e incontrare persone faccia a faccia, è ancora più importante costruire la tua presenza sul web e assicurarti di avere le competenze e gli strumenti di cui hai bisogno» spiega il fondatore e CEO di ProTexting.com.

Già, ma come farlo? Prima di tutto Kassabov consiglia di ottimizzare la propria presenza su LinkedIn. «Questo è il momento di assicurarti di aver incluso elementi essenziali come una foto professionale e una descrizione completa ricca di parole chiave. Un altro suggerimento che può differenziarti dagli altri candidati è creare un video introduttivo per il tuo annuncio di lavoro». È poi fondamentale espandere la propria rete social. «Unirsi a gruppi su Facebook e LinkedIn può aiutarti a connetterti con più persone che la pensano allo stesso modo, inclusi potenziali datori di lavoro. Puoi anche partecipare a chat e webinar pertinenti». Per farlo bisogna disporre dei giusti strumenti: «È facile configurare account con servizi audio e video online. È meglio ottenere il maggior numero possibile di queste app e familiarizzare con il loro funzionamento, in modo da essere pronti per qualsiasi intervista che salterà fuori. Questi includono Skype, FaceTime, GoToMeeting e Webex».