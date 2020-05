Acque mosse, nave da carico perde i container in mare

BRISBANE - L'Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) ha aperto un'indagine su come una nave da carico di Singapore abbia perso 40 container al largo della costa, a circa 70 km da Sydney.

Si tratta dell'APL England, che era in viaggio da Ningbo, in Cina, verso Melbourne quando domenica ha perso decine di container a causa del mare mosso. Oltre a quelli caduti in mare, in totale sono 74 i container che sono rimasti danneggiati dall'incidente.

Come riportato da Abc Australia, il Direttore generale delle operazioni dell'AMSA, Allan Schwartz, ha dichiarato che non è ancora chiaro cosa ci fosse all'interno dei container che sono andati persi: probabilmente contenevano forniture mediche, elettrodomestici e materiali da costruzione.

Insomma, «nessun tipo di merce particolarmente pericolosa». Il Governo del New South Wales sta ora guidando la risposta per la bonifica della costa.

La nave da carico arriverà oggi nel porto di Brisbane, dove è stata deviata dopo l'incidente. L'indagine avviata controllerà se le misure di sicurezza siano state rispettate, come anche le norme sull'inquinamento ambientale.

