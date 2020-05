Crisi dell'aviazione, Ryanair taglia 250 posti

MILANO - Ryanair ha dichiarato che è in corso un taglio all'organico di oltre 250 persone negli uffici di Dublino, Stanstead, Madrid e Breslavia per la crisi generata dal Covid-19. Lo ha fatto sapere oggi la stessa compagnia low cost.

Il taglio avverrà attraverso «differenti misure», quali «la conclusione di contratti di prova ed a tempo determinato, dimissioni e cessazioni di rapporti di lavoro. Le persone interessate, a causa del sostanziale calo del traffico aereo che il Gruppo Ryanair sta affrontando nel 2020, non dovranno rientrare al lavoro il 1 giugno, quando gli uffici di Ryanair riapriranno».

Ryanair, spiega la compagnia, «ha potuto mettere in atto meno dell’1% del normale operativo voli nei mesi di aprile, maggio e giugno», e questa settimana ha annunciato che ripristinerà solamente il 40% del proprio operativo a luglio 2020.

Per l'intero anno, Ryanair prevede di trasportare meno di 100 milioni di passeggeri, oltre il 35% in meno rispetto all’obiettivo di oltre 155 milioni fissato per l’anno fiscale in corso che terminerà a marzo 2021.