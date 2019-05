Renault: «Studieremo con interesse la proposta di Fca»

PARIGI - «Dopo un attento esame dei termini della proposta amichevole di Fca, il consiglio di amministrazione» di Renault «ha deciso di studiare con interesse l'opportunità di una tale combinazione». Lo si legge in una nota del gruppo francese in cui si specifica che «ulteriori comunicazioni saranno diffuse a tempo debito per informare il mercato dei risultati di queste discussioni».

Da parte sua Nissan rimane alla finestra. Non ha partecipato alle trattative iniziali tra Fca e la casa francese , e non vede l'affare come particolarmente vantaggioso, spiegano fonti a conoscenza del dossier all'agenzia Bloomberg. L'azienda sostanzialmente non è interessata a una strategia che predilige i volumi di vendita e un'eccessiva dipendenza dal mercato auto Usa e secondo gli analisti potrebbe opporsi alla proposta di fusione di Fca.