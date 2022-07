Sloviansk, più che una città sul "risiko" di Putin

L'intelligence di Sua Maestà la descrive nel suo ultimo aggiornamento come uno scenario realistico per «la nuova sfida chiave» per il Donbass. E salve di missili e «piogge di bombe» sembrano confermare il forcing dell'esercito di Putin e delle milizie filorusse. Perché - al netto di quelle che sono le finalità strategiche legate all'evoluzione del logorante "risiko" che il Cremlino sta conducendo nell'est (e non solo) dell'ex repubblica sovietica - vale la pena ricordare che Sloviansk non è una città qualsiasi ma ha dalla sua un'importanza simbolica tutt’altro che trascurabile. Per i separatisti.