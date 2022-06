La Corte Suprema dà uno schiaffo alla lotta per il clima

Le nove toghe hanno comunicato questo pomeriggio la loro decisione sul caso West Virginia versus Epa. Nel 2015 l'Agenzia per l’ambiente aveva istituito una direttiva sulle centrali a carbone in cui forniva le linee da seguire per ridurre la produzione e investire in energie rinnovabili. La direttiva era stata subito impugnata in tribunale e oggi l'Agenzia ha perso. Questo perché, stando al presidente della Corte Suprema John Roberts, per istituire una normativa che si applica a livello nazionale, l'Epa avrebbe dovuto avere l'autorizzazione del Congresso, «ma non è plausibile che abbia ricevuto l'ok per fare tutto da sola».