Si scontrano in volo due aerei militari, quattro morti

SEUL - Due aerei delle forze aeree della Corea del Sud si sono scontrati oggi a mezz'aria per poi precipitare e schiantarsi violentemente al suolo. Un bruttissimo incidente che è stato fatale per i quattro soldati che erano a bordo dei due velivoli.

Come ha comunicato l'esercito di Seul, ad essersi schiantati vicino alla città di Sacheon (a circa 300km a sud di Seul), sono stati due addestratori KT-1, che erano impiegati in alcune esercitazioni. Accorsi sul luogo, gli enti di primo intervento (oltre 60 unità) non hanno potuto nulla per salvare la vita degli uomini.

I detriti - riporta l'agenzia Yonhap - hanno anche provocato un incendio sul tetto di una chiesa, che è però stato rapidamente contenuto.

L'esercito esaminerà ora mediante una task force quanto accaduto e «indagherà sulle cause dell'incidente», ha detto il Ministero della difesa in un comunicato.

L'incidente odierno non è l'unico che quest'anno ha coinvolto i velivoli dell'aviazione sudcoreana. A gennaio, lo ricordiamo, un pilota dell'aviazione è rimasto ucciso nello schianto di un jet da combattimento F-5.

keystone-sda.ch (YONHAP)