Cola a picco, un disperso

di Chiara Gallè Giornalista in formazione

TEHERAN - Venti di burrasca, onde e una nave mercantile nel Golfo. La guardia costiera iraniana è intervenuta questa mattina per salvare l'equipaggio della Al Salmy 6, affondata a causa del mare agitato. Al momento, 29 di 30 persone sono state portate in salvo.

La nave mercantile, che è lunga 138 metri e che naviga sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti, si trovava a 50 chilometri al largo della costa di Asaluyeh, nel sud dell'Iran, quando, come ha spiegato il capitano dell’imbarcazione, ha incontrato un clima insidioso che ha fatto sbandare la nave, ritrovandosi in un'angolazione precaria. In poche ore, la nave è stata sommersa.

Sos lanciato, la guardia costiera iraniana ha individuato l'Al Salmy 6 e ha subito tratto in salvo 16 persone. Altre undici erano riuscite a salire su delle scialuppe di salvataggio e un'altra è stata tirata fuori dall'acqua da una petroliera. In seguito è stato trovato un altro sopravvissuto. Un marinaio risulta ancora disperso.

L'equipaggio al completo comprende cittadini arrivati da Sudan, Pakistan, Uganda, Tanzania ed Etiopia. Partita qualche giorno fa da Dubai, come riporta Associated Press, la nave stava procedendo verso il porto di Umm Qasr, nel sud dell'Iraq. L'Al Salmy 6 apparteneva alla società Salem Al Makrani Cargo, che non ha voluto rilasciare commenti sull'accaduto.

Keystone