Un civile si inginocchia davanti ad un carro armato russo implorando di fermare l'avanzata

KIEV - Da nord a sud dell'Ucraina di susseguono le prove di coraggio messe in atto dai civili contro gli invasori. Le loro gesta hanno una forte eco sul web, in cui sono già divenuti virali. Nel video in allegato, troviamo un primo uomo che prova a bloccare un convoglio militare russo, senza però avere successo. Già soprannominato "tank man" sui social, non mancano i paragoni con lo sconosciuto che si parò davanti ai carri armati del governo cinese messi in campo per bloccare una protesta, impedendone l'avanzata, il 4 giugno 1989 in piazza Tienanmen a Pechino. Il secondo video è stato ripreso nel nord del Paese; mostra un civile salito su un carro armato in movimento, che poi in un gesto disperato, è sceso per provare a bloccarlo con la sola forza del suo corpo. In fine, tentando il tutto per tutto, si è inginocchiato implorando al conducente di sospendere l'avanzata. Purtroppo neanche questo è servito a fermare la colonna di carri armati, che hanno ripreso l'avanzata dopo poco.