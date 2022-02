A Chernobyl aumenta la radioattività, ecco perché non preoccuparsi

CHERNOBYL - Truppe in movimento, grossi equipaggiamenti militari. Il sito del peggior incidente nucleare mai avvenuto è stato disturbato dalla guerra in corso in Ucraina. Il giorno seguente alla presa dell'area intorno alla centrale, dei livelli anormali di radioattività sono stati registrati. Ecco tutto quello che sappiamo e perché non è necessario preoccuparsi.

Da un lato la Russia afferma che tutto è nella norma, dall'altra l'Ucraina dice che c'è qualcosa che non va. Secondo Claire Corkhill, professore di rifiuti radioattivi all'Università di Sheffield, la dichiarazione della seconda è più credibile, in quanto si basa sui dati del Centro Ambientale Ucraino, che sono pubblici. Intervistato da 20 Minuten, il professore che da anni lavora alla bonifica del sito, ha affermato che anche se il livello delle radiazioni è in questo momento fuori norma, «la dose è ancora relativamente bassa».

Non è chiaro il motivo per cui siano stati rilevati dei livelli anormali, ma si possono fare più considerazioni. La prima, meno convincente, è che «uno scudo si sia spostato, esponendo un rilevatore di radiazioni a una radiazione superiore al normale». Come spiegato da Corkhill, un missile, in questo caso, dovrebbe essere penetrato in un contenitore di scorie nucleari. L’esperto, comunque, protende per un'altra spiegazione: «Dato che i livelli di radiazione sono leggermente più alti non solo intorno al reattore ma anche in altre parti della zona di esclusione - specialmente lungo le strade principali nella zona di esclusione - penso che sia più probabile che la polvere radioattiva sia stata sollevata dal terreno dai movimenti di persone e veicoli».

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, a riconferma di quanto spiegato dall'esperto, non sono stati rilevati segni di distruzione o vittime sul sito. Tuttavia, l'Agenza monitora da vicino la situazione «a causa di un potenziale rischio di incidenti». Per Corkhill al momento l'unico punto sul quale è giusto preoccuparsi è il blocco dei lavori di bonifica dovuto all'occupazione militare. «Data la situazione attuale, è davvero difficile immaginare come questo programma possa continuare». E al momento tutto sarebbe già fermo.

L'ambasciatrice ucraina, Oksana Markarova, ha affermato in una conferenza stampa che ha avuto luogo ieri sera a Washington che 92 membri del personale operativo della centrale di Chernobyl sono tenuti in ostaggio dalle forze russe. La responsabilità dell'impianto è «in mano ai russi. Siamo cercando di essere molto responsabili e attenti in modo che non ci siano danni. Non possiamo dire lo stesso della federazione russa, quindi è per questo che stiamo avvertendo ed è per questo che stiamo contattando tutti».