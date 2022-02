«Violentata nel metaverso», la testimonianza di una donna

LONDRA - Violentata nel metaverso. Una donna sarebbe stata aggredita da un gruppo di uomini sessanta secondi dopo aver eseguito l'accesso a Horizon Universe, il mondo virtuale di Meta.

Nina Jane Patel è una 43enne di Londra che nel mese di dicembre ha scritto un post di denuncia su Medium. Ripresa da Vice, la donna ha raccontato di essere stata attaccata nel metaverso da tre o quattro avatar che avevano sembianze e voci da uomo. «Ho cercato di scappare. Mi dicevano: "Non fingere che non ti sia piaciuto". E scattavano foto. È stata un'esperienza orribile, accaduta così in fretta, e prima ancora che potessi anche solo pensare di installare la barriera di sicurezza».

Poi ha aggiunto che «la realtà virtuale è stata essenzialmente progettata in modo che la mente e il corpo non possano differenziare le esperienze virtuali dal reale. In qualche modo, la mia risposta fisiologica e psicologica è stata come se fosse il tutto fosse accaduto nella realtà».

Joe Osborne, portavoce di Meta, ha dichiarato a Vice che l'azienda è molto dispiaciuta per quanto accaduto. «Vogliamo che tutti vivano un'esperienza positiva, trovino facilmente gli strumenti di sicurezza che possono aiutare in una situazione come questa e ci aiutino a indagare e ad agire».