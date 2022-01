Due agenti di polizia uccisi durante un controllo stradale di routine

KAISERSLAUTERN - Due agenti di polizia sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco durante un'operazione di routine di controllo del traffico vicino a Kaiserslautern, in Renania-Palatinato.

Il crimine ha avuto luogo questa notte, poco dopo le 4, sulla strada provinciale 22 nel distretto di Kusel, come ha dichiarato la polizia di Kaiserslautern. Gli autori del duplice omicidio si sono poi dati alla fuga, ed è perciò in corso una caccia all'uomo in tutto il sud-ovest della Germania. Purtroppo non è al momento a disposizione né una descrizione degli autori né del veicolo usato per fuggire.

Diverse strade sono state chiuse o sono pattugliate, e la polizia ha chiesto con urgenza a tutti di «non far salire alcun autostoppista» nel distretto di Kusel.

Gli agenti che hanno perso la vita avevano 24 e 29 anni, e secondo il Bild hanno lanciato un frenetico, ultimo, messaggio radio: «Ci sparano!». Qualche attimo prima, a quanto emerge dalle prime indiscrezioni, i poliziotti avrebbero trovato della selvaggina nel portabagagli.

Il sindacato tedesco di polizia (GdP) ha nel frattempo espresso «profondo shock e tristezza»: «Il nostro pensiero va ai parenti dei colleghi che hanno perso la vita», ha dichiarato il vice presidente del GdP Jörg Radek all'AFP, aggiungendo che dopo questo «terribile evento» è ora una priorità assoluta arrestare i colpevoli.

Articolo in aggiornamento...

