È morto Magawa, il topolino che fiutava le mine

CAMBOGIA - Piccolo, veloce e lavoratore. Questo era Magawa, il topo marsupiale, addestrato per aiutare gli umani a scovare le mine sotterrate in Cambogia. Era andato in pensione durante l'estate del 2021 e lo scorso weekend «è morto pacificamente».

Era il piccolo orgoglio di Apopo, un ente benefico che alleva animali sin dagli anni Novanta per rilevare le mine antiuomo. L'organizzazione ha scritto in una nota, riporta la Bbc, che è grata «per l'incredibile lavoro che Magawa ha svolto». Il topo marsupiale era cresciuto in Tanzania ed era poi stato trasferito in Cambogia dove aveva seguito un addestramento per un anno. Poi, per cinque anni è stato in servizio e ha ripulito più di 141'000 metri quadri di terreno, equivalenti a 20 campi da calcio. In tutto, ha scoperto 100 mine e altri esplosivi. Il suo lavoro ha permesso alle comunità in Cambogia «di vivere, lavorare e giocare, senza paura di perdere la vita o un arto» Le stime indicano che Paese ci siano almeno sei milioni di mine.

In alcun modo, durante il servizio, la sua vita è stata messa in pericolo. Questo perché, nonostante appartenesse a una razza di topi abbastanza grande, il suo peso, 1,2 chili, era ancora troppo leggero perché zampettando su una mina questa potesse esplodere. A giugno, raggiunta la vecchiaia, era andato in pensione, e, fino alla settimana scorsa, aveva continuato a giocare «con il suo solito entusiasmo». Poi, «ha iniziato a rallentare, sonnecchiava di più e mostrava meno interesse verso il cibo». Si è spento a otto anni, «pacificamente».

KEYSTONE