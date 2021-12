Rocciatore travolto da onda: finisce in mare e muore

MONEGLIA - Un 30enne è morto nelle acque del Mar Ligure a Moneglia, in provincia di Genova. L'uomo stava scalando una falesia in località Valletta - molto gettonata tra i rocciatori, per i quali è stato creato un percorso apposito - ed era sceso sugli scogli per recuperare una corda che era caduta, quando un'onda lo ha travolto e scaraventato in acqua. Per alcuni minuti ha lottato contro la forza del mare, ma poi è scomparso tra le onde.

La compagna, una 28enne, è rimasta bloccata a lungo sulla falesia ed è stata lei a lanciare l'allarme. È stata tratta in salvo grazie all'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco. Sta bene, ma è sotto choc.