Sparatoria al parco in Colorado, feriti 5 adolescenti

AURORA - È di un numero non precisato di feriti l'esito di una sparatoria in un parchetto pubblico non lontano da un liceo ad Aurora, Colorado. Stando a quanto riportato dalla CNN lo sparatore sarebbe in fuga e ricercato dalle autorità.

La dinamica non è chiara, l'unica informazione fornita dalla polizia è che «diverse persone sono state colpite» e cinque adolescenti, di età compresa fra i 14 e i 17 anni, sono stati ospedalizzati.

Per precauzione la scuola è stata blindata e circondata da un perimetro di sicurezza.

La città di Aurora, lo ricordiamo, nel 2012 è stato scenario di una delle stragi più sanguinose della storia americana recente quando un uomo armato è entrato sparando in un cinema durante l'anteprima di mezzanotte dell'ultimo film della saga di Batman di Christopher Nolan, “Il cavaliere oscuro - Il ritorno”.