Un elicottero della Protezione civile è precipitato nel dipartimento dell'Isère, un morto

VILLARD-DE-LANS - Un elicottero della Protezione civile francese è precipitato al suolo nel territorio di Villard-de-Lans, nel dipartimento dell'Isère della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.

L'incidente è stato confermato dalla prefettura dell'Isère. A bordo viaggiavano cinque persone tra membri dell'equipaggio e soccorritori.

Le operazioni di salvataggio sono in corso sia via terra che dal cielo. Le cause del sinistro non sono al momento note. Un testimone citato da BfmTv ha parlato di una colonna di fumo e «due importanti esplosioni». L'elicottero sarebbe intervenuto per prestare soccorso a un mountain biker.

Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha confermato che il bilancio dell'incidente è di un morto e quattro feriti. La vittima è un meccanico della Protezione civile, «deceduto malgrado le cure prodigate dai soccorritori», spiega la prefettura dell'Isère. I quattro feriti sono stati trasferiti a Grenoble. Uno è in gravi condizioni, gli altri hanno riportato lesioni meno pesanti.