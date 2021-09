Muore bimba di un anno, dimenticata in macchina

HOUSTON - Una bambina di un solo anno d'età è morta ieri dopo essere stata dimenticata dalla madre in auto per quasi dieci ore, con le temperatura, all'esterno, che ha superato i 30°.

È avvenuto vicino a Houston, in Texas, come riporta l'emittente ABC News.

Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha dichiarato che la madre pensava di aver lasciato la bimba in un asilo nido, dopo aver accompagnato alla scuola dell'infanzia altri due bambini, di 5 e di 3 anni. Invece, la piccola era rimasta in auto. La madre, ritornata a casa, ha proseguito con le sue attività del giorno, senza mai rendersi conto di quanto fosse successo fino alle sei di sera, quando è tornata - con un'altra macchina - all'istituto per prendere i bambini.

Il personale, allora, le ha detto che la piccola quel giorno non era mai stata portata. Tornata in fretta e furia a casa, la donna non ha potuto far altro che trovare il corpo della bimba nel sedile posteriore della sua auto.

Si tratta della ventesima morte di questo tipo, dall'inizio del 2020, secondo l'organizzazione non-profit nazionale KidsAndCars.org, attiva per sensibilizzare sulla pericolosità di simili dimenticanze, che rimangono purtroppo frequenti. Il 2018 e il 2019, a tal riguardo, sono stati gli anni peggiori, con un record di rispettivamente 54 e 53 bambini morti dimenticati nelle auto.