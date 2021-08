In Lombardia il maltempo di luglio e agosto ha causato danni per 252 milioni di euro

MILANO - Sono stati quantificati in 252 milioni di euro i danni delle ondate di maltempo che hanno colpito a più riprese la Lombardia, tra il 3 luglio e il 1° agosto. Particolarmente grave la situazione in provincia di Como, ma tutte le province lombarde sono state interessate.

Il dato, si legge sul portale Lombardia Notizie, emerge dalla relazione tecnica che verrà trasmessa a Roma a firma del presidente Attilio Fontana. Relazione che farà seguito alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale.

I danni, che hanno riguardato infrastrutture, strade e abitazioni private (per queste ultime si stimano danni pari quasi 73 milioni di euro), sono stati provocati prevalentemente da frane, colate detritiche e dall’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e relativo superamento o rottura degli argini, oltre a trombe d’aria e violente grandinate. «Perturbazioni e precipitazioni violente hanno certamente provocato disagi e danni. Le opere di prevenzione, però, realizzate anche con i fondi del Piano Lombardia, hanno permesso di evitare disastri peggiori» ha dichiarato Fontana. Che ha aggiunto: «Da lombardi siamo abituati a tirarci indietro le maniche e lavorare. Lo faremo anche in questa occasione. Per accelerare il più possibile il ripristino delle strutture danneggiate che, in alcuni luoghi, hanno fatto temere potessero compromettere la stagione turistica. Così non è stato. Anzi, aspettiamo con ancora maggiore entusiasmo e impegno chi voglia approfittare della stagione estiva per visitare le bellezze della nostra regione».

Sono 178 i Comuni appartenenti a tutte e 12 le province lombarde che hanno segnalato di aver avuto dei danni. Sono stati mobilitati 550 volontari della Protezione Civile.