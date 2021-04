Sparatoria in un liceo nel Tennessee: un morto

KNOXVILLE - In una scuola del Tennessee, negli Stati Uniti, oggi c'è stata una sparatoria. Come fa sapere la polizia locale su Twitter, si tratta di un liceo situato a Knoxville.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno due vittime: uno studente morto e un agente ferito. L'agente sarebbe l'addetto alla sicurezza dell'istituto scolastico.

Una persona sarebbe stata fermata, come riferisce il portale Knox News, citando una fonte.

La polizia ha invitato i cittadini a restare lontani dai dintorni della Austin-East High School.

Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha parlato di «una situazione molto difficile e tragica». E ha aggiunto che non sono ancora noti ulteriori dettagli.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx