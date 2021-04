Denise Pipitone, il gruppo sanguigno di Olesya non corrisponde

MAZARA DEL VALLO - Il gruppo sanguigno di Olesya, la giovane ragazza che si è presentata alla tv russa dicendo di essere alla ricerca dei suoi genitori biologici, non corrisponde con quello di Denise Pipitone. La bimba fu rapita a Mazara del Vallo, in Sicilia, nel settembre del 2004.

Piera Maggio, la madre di Denise, e il suo avvocato Giacomo Frazzitta hanno diramato la seguente nota: «Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere a ulteriori accertamenti. Si è preferito accelerare i tempi di verifica seguendo i contatti in via privata con l'avvocato di Olesya, poiché una eventuale rogatoria con la Russia avrebbe comportato tempi più lunghi ed, invece, si reputava necessario conoscere almeno il dato preliminare del gruppo sanguigno, prima possibile, per poi meglio approfondire la vicenda».

Si potrebbe procedere comunque con il confronto del Dna, che dovrebbe mettere fine definitivamente alla pista russa.