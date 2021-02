29enne accoltellata in strada

LECCE - Un terribile femminicidio è avvenuto ieri sera in Salento, nella frazione di Minervino di Lecce.

Una 29enne è stata infatti aggredita letalmente in strada con diversi colpi di coltello. Inutili, purtroppo, i tentativi dei primi soccorritori di rianimare la giovane.

A quanto comunica il quotidiano laRepubblica, il principale indiziato è l'ex compagno della donna (39 anni), dal quale si sarebbe separata qualche mese fa. L'uomo è sparito ieri dai radar mettendosi in fuga, ma è stato identificato dagli agenti del commissariato di Otranto questa mattina, mentre era intento ad allontanarsi dal Salento.

Dalle prime informazioni che emergono, la giovane era in compagnia dell'attuale compagno quando ha avuto luogo l'aggressione. Infatti, pare che il 39enne fosse intenzionato ad aggredire proprio il nuovo fidanzato della donna, che è però intervenuta per difenderlo.

Ora sotto custodia, il 39enne con precedenti penali era già conosciuto alle forze dell'ordine, in quanto era già stato in carcere per un'altra aggressione. L'uomo è inoltre già stato in cura in un ospedale psichiatrico.

Mentre proseguono le indagini si cerca anche l'arma usata per l'efferato omicidio, che per il momento non è ancora stata trovata.