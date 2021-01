Continuano i fermi nei confronti dei supporter di Alexei Navalny, arrestata anche la moglie Yulia

MOSCA - Sono 1'614 le persone finora fermate dalla polizia nelle proteste in 65 città della Russia contro l'arresto del leader dell'opposizione Alexey Navalny. Lo riporta l'ong Ovd-Info sul suo sito.

Migliaia di persone stanno protestando a Mosca contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexiei Navalny. La folla scandisce slogan come "Putin ladro" e "Libertà per i prigionieri politici".

Secondo le forze dell'ordine, che solitamente stimano al ribasso la partecipazione alle proteste antigovernative, i dimostranti sarebbero circa 4.000. Non solo la piazza ma anche le strade limitrofe sono piene di gente. Gli automobilisti sulla centrale Tverskaya suonano il clacson in segno di sostegno, come nelle manifestazioni dei mesi scorsi in Bielorussia contro il presidente Alexandr Lukashenko.

La polizia avrebbe fermato anche la moglie del dissidente, Yulia Navalnaya, secondo quanto riporta la testata online Meduza rimandando a una foto pubblicata su Instagram che pare scattata da una camionetta della polizia.

«Scusate la cattiva qualità, c'è molta poca luce nel furgoncino», si legge nel commento alla foto apparentemente scritto dalla donna.

keystone-sda.ch / STF (Pavel Golovkin)