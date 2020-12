WASHINGTON - Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 210 mila nuovi casi di contagio da Covid, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta di un record assoluto. I decessi sono stati oltre 2'900.

Sono invece 776 i morti di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 175'307. In aumento nuovi contagi: sono stati 50'883 in un giorno, per un totale di 6'487'516.