Disordini alla Marcia per le libertà

PARIGI - La marcia per le libertà a Parigi si è svolta in modo calmo e senza incidenti fin quasi alla sua conclusione. All'arrivo alla Bastiglia, qualche gruppo di black bloc aspettava la polizia per dar vita agli scontri.

A margine, gruppi di giovani hanno dato vita a scontri con la polizia bloccando di tanto in tanto il corteo. Danneggiati alcuni negozi, in fiamme cassonetti e qualche veicolo, sassi e bottiglie contro i poliziotti che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni.

Decine di migliaia di persone stanno manifestando pacificamente, ma all'arrivo del corteo nella piazza un gruppetto ha dato fuoco a un cassonetto dei rifiuti.

I black bloc aspettavano poi la polizia per dar vita agli scontri.

46'000 manifestanti - Sono stati 46'000 i manifestanti alla Marcia delle Libertà a Parigi, macchiata da alcuni incidenti alla conclusione. Le cifre sono del ministero dell'Interno.

Gli organizzatori hanno chiamato i partecipanti allo scioglimento, invitandoli a lasciare la Bastiglia, dove c'è ancora tensione, cassonetti in fiamme e un incendio ancora non spento in una grande brasserie della piazza.

keystone-sda.ch / STF (Francois Mori)