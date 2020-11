Alluvione in Sardegna, tre morti

NUORO - Tre persone sono morte in un'alluvione avvenuta questa mattina a Bitti, in provincia di Nuoro, in Sardegna. La conferma arriva dalle autorità della regione, attraverso la protezione civile sul posto. Una quarta persona è ancora dispersa.

La zona è stata colpita da piogge abbondanti ed è sferzata da venti di burrasca. La situazione meteorologica sta anche condizionando pesantemente la viabilità.

«Chiedo ai cittadini buonsenso e attenzione», scrive su Facebook il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. «Il comune, la Polizia Locale, la Protezione Civile, Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco sono costantemente al lavoro per arginare le situazioni di emergenza, nel frattempo si invitano i cittadini alla massima prudenza e a evitare di mettersi in viaggio fino a quando lo stato di allerta non sarà rientrato».