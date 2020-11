Violento sgombero a Parigi, polemiche e indignazione

PARIGI - Shock, polemiche e reazioni indignate in Francia per il violento sgombero da parte della polizia di alcune centinaia di persone, tra migranti e volontari che li sostenevano, che avevano installato tende in Place de la République a Parigi per chiedere un alloggio.

Lo stesso ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha deplorato immagini «scioccanti», chiedendo un «rapporto» al prefetto di polizia.

«Certe immagini di sgombero del campo illecito di migranti in Place de la République sono scioccanti. Ho appena chiesto un rapporto dettagliato sulla realtà dei fatti al prefetto di Polizia entro domani a mezzogiorno. Prenderà delle decisioni non appena ricevuto», ha scritto il ministro su Twitter mentre infuriano le polemiche.

keystone-sda.ch / STR (CHRISTOPHE PETIT TESSON)