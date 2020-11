Due persone accoltellate a morte in una chiesa

SAN JOSÉ - Almeno due persone sono morte e altre sono rimaste ferite nel corso di un accoltellamento avvenuto in una chiesa di San José in California, usata anche come centro di accoglienza per senzatetto.

La notizia è stata confermata dal Dipartimento di polizia cittadino, che precisa che al momento dei fatti non erano in corso funzioni religiose. Il luogo di culto battista è stato adibito a rifugio per persone senza fissa dimora «così da toglierle dal freddo», si legge nella comunicazione.

Alcune delle persone colpite sarebbero in condizioni gravi. Non è chiaro se la polizia ha effettuato degli arresti.

keystone-sda.ch (Nhat V. Meyer)