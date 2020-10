Tragico incidente per uno scuolabus, bimba di 7 anni perde la vita

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

CHATTANOOGA - Uno scontro tra uno scuolabus e un mezzo pesante di servizio ha provocato la morte di uno studente di 7 anni e del conducente del bus, oltre che il ferimento di altri 5 ragazzi.

È il dramma che ha scosso, tra ieri e oggi, la contea statunitense di Meigs, nel Tennesse.

Una scena da incubo quella che si sono ritrovati davanti gli agenti del Tennessee Highway Patrol, giunti sul posto con i pompieri e i sanitari di primo soccorso. Tra i detriti e lo sconforto degli scolari, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso di uno dei passeggeri, di 7 anni e del conducente dell'autobus, morti sul colpo.

Altri cinque bambini sono rimasti feriti e trasportati in ospedale a Chattanooga, tra cui uno in condizioni critiche, ha confermato la polizia.

Clint Baker, direttore delle scuole della contea di Meigs, ha indetto una conferenza stampa per parlare dell'incidente. È stata una mezz'ora emotiva, nel quale l'uomo si è dovuto fermare più volte per trattenere le lacrime, in particolare parlando delle vite perse e di quanto la comunità abbia il cuore spezzato.

«La scuola, la nostra comunità, ha perso un dipendente meraviglioso e dedicato e soprattutto un amico per le nostre scuole e i nostri bambini», ha detto Baker, riferendosi all'autista 53enne dell'autobus, come riferito dall'emittente locale WRCB. «Abbiamo anche perso una bellissima bambina di sette anni, una piccola bambina di sette anni» ha poi aggiunto, in difficoltà, il Direttore.

Nella ricostruzione dell'incidente emerge che l'autista del camion di Servizio dell'agenzia elettrica, che si stava dirigendo verso nord, ha perso il controllo per motivi ancora da chiarire. Finendo sulla corsia opposta ha poi colpito in pieno l'autobus con a bordo 22 passeggeri.

Il National Transportation Safety Board ha nel frattempo aperto un'indagine sull'incidente, per capirne di più la dinamica.

keystone-sda.ch (Troy Stolt)