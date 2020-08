«Potrei mandare la Guardia Nazionale a Chicago e New York»

WASHINGTON - Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato d'inviare la Guardia Nazionale nelle due metropoli.

«New York è grande, Chicago è grande, hanno i mezzi per tenere sotto controllo l'ordine pubblico. Se non lo faranno, saremo felici d'inviare la Guardia nazionale per rimettere le cose a posto», ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca, ricordando che queste città sono gestite dai dem e accusando in particolare il primo cittadino della Grande Mela, Bill de Blasio, che «ha fatto un lavoro orribile».

«A Chicago 18 persone sono state uccise in un weekend, se si lascia che questo Paese venga gestito dai Democratici, avrete questa situazione in tutte le città», ha aggiunto.