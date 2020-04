Almeno sedici persone uccise da un finto poliziotto

HALIFAX - Sono almeno sedici le persone uccise in un serie di omicidi che ha scorso la Nuova Scozia, in Canada, per circa una dozzina di ore. L'autore sarebbe un dentista cinquantunenne travestito da poliziotto che è morto durante il suo arresto.

Il massacro ha avuto inizio nella tarda serata di sabato nella località di Portapique: la polizia era stata allertata per la presenza di diverse persone morte davanti e all'interno di un'abitazione. In quel momento è scattato l'inseguimento dell'uomo, che è fuggito a bordo di più veicoli. E durante la fuga avrebbe ucciso ancora.

Non sono ancora noti i motivi del gesto. E le vittime non sembrano essere legate all'assassino, come fanno sapere la autorità locali.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn